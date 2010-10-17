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Yaşam

'İsrailliyim, Yahudi’yim Türk’üm, Tayyip Bey’in okul arkadaşıyım'

İsrail’deki Türkiyeliler Birliği Sözcüsü Rifat Sadi: "İsrailliyim, Yahudi’yim Türk’üm, Tayyip Bey’in okul arkadaşıyım"

17 Ekim 2010 03:00

T24- Bir milyonunu Arap vatandaşlarının oluşturduğu 7.5 milyon nüfuslu İsrail’de Türkiye’den göç etmiş 100 bin civarında Musevi var. Onlardan birisi de İsrail’deki Türkiyeliler Birliği Sözcüsü  ve aynı zamanda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olan Rifat Sadi.


Rıfat Sadi, Başbakan Tayyip Erdoğan ile üniversiteden arkadaş olduğunu hatırlatarak, “Okuldayken çok mazbut ve ketumdu. O dönem Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları Başkanıymış, siyasetle ilgisini bilmiyorduk. Sakat bir dönemdi. Benim ağzıma silah dayayanlar oldu” dedi.


Yüzü yansıtmıyor

“Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözünü, Recep Bey ‘Sıfır sorun derken sürekli soruna çevirdi” diyen Rifat Sadi, Erdoğan’ın yüz ifadesi ve tavrının bunu yansıtmadığını söyledi. Sadi, Türkiye’de tahmin edilemez bir İsrail karşıtlığı olduğunu savundu.


Türkiye ile gerilim yaşandığında İsrail’de ‘Sizin başbakanınız’ diye tepki aldığını ve İsrail’de Türk muamelesi gördüğünü anlatan Sadi, “Evimde İsrail bayrağı yanında Türk bayrağı asılı. Gerçi kimse bir şey söylemiyor ama geçenlerde biri ‘Artık indirme vakti gelmedi mi’ dedi. Tabi ben İsrailliyim, Yahudiyim ama Türküm de, ağrıma gidiyor” dedi. Sadi sözlerini şöyle sürdürdü: “517 senedir Türklerle kardeş olmuşuz. Vatandaştan çok, dost ve kardeşiz. Karma evlilikler var. Ayrıca ben Türkiyeli değil Türküm kardeşim. Oğuz ve Kayı boyundan gelmedim diye bana sen Türk değilsin, diyemezsin.”

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