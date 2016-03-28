İsraillilere 'Türkiye'den ayrılın' çağrısı



İsrail hükümeti vatandaşlarına, terör tehlikesi nedeniyle Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. İsrail Milli Güvenlik Konseyi'ndeki istişarelerin ardından, sekiz gün önce çıkarılan seyahat uyarısının seviyesi yükseltildi. Yapılan açıklamada, bütün Türkiye'de terör milisi IŞİD'in, aralarında İsrail vatandaşlarının da bulunduğu yabancı turistleri hedef alan saldırılar düzenleme tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

19 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen son intihar saldırısında üçü İsrailli olmak üzere dört kişi öldürülmüştü. Patlamada yaralananlar arasında 10 İsrailli de bulunmaktaydı.