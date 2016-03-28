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Dünya
Deutsche Welle

İsraillilere 'Türkiye'den ayrılın' çağrısı

İsrail, somut terör tehlikesi nedeniyle vatandaşlarını Türkiye'yi derhal terk etmeye çağırdı.

28 Mart 2016 16:16


İsrail hükümeti vatandaşlarına, terör tehlikesi nedeniyle Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. İsrail Milli Güvenlik Konseyi'ndeki istişarelerin ardından, sekiz gün önce çıkarılan seyahat uyarısının seviyesi yükseltildi. Yapılan açıklamada, bütün Türkiye'de terör milisi IŞİD'in, aralarında İsrail vatandaşlarının da bulunduğu yabancı turistleri hedef alan saldırılar düzenleme tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

19 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen son intihar saldırısında üçü İsrailli olmak üzere dört kişi öldürülmüştü. Patlamada yaralananlar arasında 10 İsrailli de bulunmaktaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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