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Dünya

İsrailliler Netanyahu'nun heykelini yıktı

Sanatçı Itay Zalait heykeli 'toplumsal tartışma başlatmak' amacıyla yaptığını söyledi

06 Aralık 2016 23:52

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'na sabah saatlerinde dikilen altın kaplama heykeli bir grup İsrailli tarafından yıkıldı. Sanatçı Itay Zalait tarafından yapılan Netanyahu heykelini, bu duruma tepki gösteren bir grup İsrailli devirdi. Konuya dair İsrail'in Jerusalem Post gazetesine konuşan heykeltıraş Zalait, yıkılan heykeli "toplumsal tartışma başlatmak" amacıyla yaptığını belirtti.

"Lidere ait heykelin şehrin merkezinde bulunduğu bir ülkede yaşamanın nasıl bir şey olduğunu insanlara düşündürmek istedim" diyen Zalait:

"Önemli olan bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu otomatik olarak kabul etmek yerine, insanları düşünmeye sevk etmek." ifadesini kullandı. Heykeltıraş Zalait, ülkeyi yöneten liderin heykelini dikmesinin bugün bir provokasyon gibi görünebileceğini ancak ileride bunun gerçeğe dönüşme ihtimalinin bulunduğunu savundu. Öte yandan Tel Aviv Belediye sözcüsü Mira Marcus da yaptığı açıklamada, "Kamu alanına bir heykel dikilmek istendiğinde belediyeden izin alınması gerek ancak söz konusu heykel için bizden izin alan olmadı." dedi.

Marcus, belediye ekipleri olay yerine vardığında, etrafta toplanan vatandaşların onlardan önce davranarak Netanyahu heykelini yere devirdiklerini belirtti.

 

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