İsrailliler başından vurulan bir kişinin beyninin 3'te birini aldı

T24 - İstanbul'da bir araya gelen İslam Âlimleri, Türkiye'den gönderilecek yeni bir yardım filosuyla Gazze'ye gitme kararı aldı. Toplantıda konuşma yapan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine yaptıkları baskında başından yaralanan bir kişinin beyinin 3'te birinin alındığını söyledi.



İstanbul'da bir araya gelen İslam Âlimleri, Türkiye'den gönderilecek yeni bir yardım filosuyla Gazze'ye gitme kararı aldı. Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Katarlı El Karadavi, bazı alimlerin de kara yoluyla Mısır üzerinden Gazze'ye gireceklerini söyledi.



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; toplantıda, İHH Başkanı Bülent Yıldırım sahneye davet edildiğinde alkış tufanı koptu. Yıldırım sahnede konuşma yapmadan önce uzun süre alkışlandı. İsrailliler'in gemide kurşun isabet eden yaralıların birine kurşunun Türkiye'ye getirilmemesi için beyninin 3'te birini kesip aldıklarını ve bu hastanın hala yoğun bakımda olduğunu söyledi. Ambargonun kalkmaması halinde yeni konvoyların çıkacağını söyleyen Yıldırımi Furkan Doğan için şunları söyledi:



"Furkan'ın tam alnına ateş ediyorlar. Furkan yere düşüyor. Düşerken yaralı arkadaşı onu kucaklıyor. Furkan gözlerini açıyor şehit oluyorum inşallah diyor. Ve bu arada gelip göğsüne bir kurşun daha sıkıyorlar. Furkan su istiyor. İsrail askerleri askerleri alıp götürüyor. Cesedi bize teslim ettiklerinde 4 kurşun daha görüyoruz. Şehitlerimizn cesetlerini köpeklere parçalattılar."



İsrail'e 'ambargoyu kaldırın' çağrısı da yapan Yıldırım "Ya kaldırırsınız huzur gelir, ya da insanlıkyeni konvoylar hazırlar" dedi.







