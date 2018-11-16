İsrailli yatırım şirketi 'kurumsal kripto para fonu' başlattı

İsrail'in kurumsal ve nitelikli yatırımcılara yönelik ilk kripto para yatırım şirketi Silver Castle Ltd., bu ay iki fon başlattı. Şirket, bu yıl sonuna dek yönetimi altında 50 milyon dolarlık varlığa sahip olmayı bekliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Silver Castle'ın CEO'su Eli Mizroch, söz konusu fonlarla ilgili olarak “Diğer insanların paralarını kurumsal düzeyde çok yüksek güvenlikle yönetmeye yönelik güçlü altyapı kurmak için bir yıla yakın zaman harcadık” dedi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, rekor seviyelerinden gerileyerek bu yıl yüzde 70 civarında değer kaybetti. Şu anda 370'in üzerinde kripto para fonu bulunmasına karşın, Autonomous Research'e göre bu fonların yönetimindeki varlıkların değeri 10 milyar dolar gibi görece düşük bir düzeyde bulunuyor.

Silver Castle'ın yönetiminde, İsrail'in varlıklarına göre en büyük bankası Bank Hapoalim Ltd.'nin eski CEO'su ve ülkenin en büyük yatırım fonu Psagot Ofek Investment House'un kurucusu ve eski CEO'su Zvi Ziv de bulunuyor.