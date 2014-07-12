İsrailli vekil: Filistinli anneler ölmeli ki başka teröristler yetişmesin!

İsrailli aşırı sağ kadın milletvekili Ayelet Shaked, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği operasyonlara destek vererek, “Hepsi bizim düşmanımız ve onların kanı bizim elimizde olmalı. Bu öldürülen teröristlerin anneleri içinde geçerli. Annelerin oğullarının peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler” dedi.

İsrailli gazeteci Mira Bar Hillel, İsrailli parlamenterin Filistinlilerin öldürülmesini olağan gösteren açıklamalarından sonra İsrail Pasaportunu yakmayı düşündüğünü açıkladı.

İsrail parlamento üyesi Ayelet Shaked, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılardan sonra gerçekleşen can kayıplarının ardından yaptığı açıklamalarla pek çok kesimin tepkisini çekti. Kadın parlamenter, kişisel Facebook sayfasında, Filistin’de sivillerin öldürülmesini tasvip ettiğini belirttiği bir not paylaştı.

İsrailli yazar: Pasaportumu yakabilirim

İsrailli gazeteci Mira bar Hillel, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Independent’ta Shaked’in yaptığı açıklamalardan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getiren bir makale kaleme aldı.

İsrailli gazeteciye göre, genç parlamenter politik olarak aşırı sağcı bir çizgi izliyor. Shaked’in mensubu olduğu partiyi Başbakan Binyamin Netenyahu’nun partisinden bile daha sağda yer aldığına dikkat çekti.

Yazar, genç parlamenterin Facebook sayfasında paylaştığı notlardan sonra İsrail pasaportunu yakmayı bile düşündüğünü belirterek tepkisini dile getirdi.

‘Filistinli anneler de öldürülmeli’

Ayelet Shaked’in öldürülen Filistinli siviller için paylaştığı not:

“Bütün teröristlerin arkasında onları destekleyen onlarca kadın ve erkek var. Onların desteği olmadan bu teröristler amaçlarına ulaşamaz. Onların hepsi bizim düşmanımız ve onların kanı bizim elimizde olmalı. Bu öldürülen teröristlerin anneleri içinde geçerli. Annelerin oğullarının peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler.”

Geçtiğimiz hafta 17 yaşındaki Filistinli genç Mohammed Abu Khudair, öldürülen 3 İsrailli gence misilleme olarak yakılarak öldürülmüştü. Bu olayın ardından bir yazı paylaşan İsrailli parlamenter, “Bu teröre, aşırılığa ve Filistinli yetkililere karşı verilen bir savaş değil. Aslında bu iki kişi arasında gerçekleşen bir savaş. Düşman kim? Filistinliler. Neden? Bu savaşı neden çıkarttıklarını onlara sorun” ifadelerini kullandı.

‘Naziler gibi’

Genç parlamenterin söylemini Nazi sözlemine benzeten yazar, “Annemin kız kardeşi 1939 yılında üç çocuğuyla birlikte Polonya’nın Krakow şehrinde yaşıyordu. Naziler kenti işgal edince tüm Yahudilerin düşman olduğuna hükmetti ve tüm Yahudiler yok edildi” dedi. Yazara göre Naziler de o günlerde İsrailli parlamenter gibi düşünmüştü.