İsrailli ünlü yazar Amos Oz hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İsrailli gazeteci, yazar ve barış aktivisti Amos Oz hayatını kaybetti. 79 yaşındaki yazar kanserle mücadele ediyordu.

Oz'un kızı tarihçi Fania Oz-Salzberger, babasının ölümünü Twitter üzerinden duyurdu. Oz, "Onu seven herkese teşekkürler” diye yazdı.

Oz, eserleri en fazla dünya diline çevrilen İsrailli yazardı. Ülkesinde devletin en prestijli kültür ödülü sayılan İsrail Ödülü'nün yanı sıra, Çekya'da verilen Franz Kafka Ödülü ve Almanya'da verilen Goethe Ödülü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

"Kara Kutu" ve "Aşk ve Karanlık" eserlerinin sahibi İsrailli yazar, Nobel Edebiyat Ödülü'ne de defalarca aday gösterilmiş ancak ödülü kazanamamıştı. Oz'un "Aşk ve Karanlık" adlı romanı sinemaya da uyarlanmış, filmin yönetmenliğini ve oyunculuğunu Natalie Portman yapmıştı.

İsrail'de iki devletli çözümü savunan Oz, "Barış Şimdi" (Peace Now) haraketinin de kurucuları arasındaydı.

DW,AP,rtr/SÖ,EC

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