-İSRAİLLİ TİYATRO GRUBUNUN OYUNU İPTAL EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 22.05.2011 - Antalya'da ikincisi bu yıl düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'ne İsrail'den davetli olarak katılan Cameri Tiyatrosu'nun gösterileri iptal edildi. Festival kapsamında ''Kalbimi Titret'' adlı oyunla iki kez sahne alması planlanan tiyatro grubunun, ülkesine dönmek üzere Antalya'dan ayrıldığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İsrailli tiyatro grubunun gösterisi, bazı grupların, Mavi Marmara Gemisi'ne geçen yıl İsrail tarafından yapılan saldırıyı öne sürerek karşı çıkması ve kınaması üzerine iptal edildi. 17 Mayıs'ta başlayan ve 26 Mayıs'ta sona erecek olan İkinci Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Türkiye, Slovakya ve Küba'dan tiyatro grupları katılıyor. Özgür Düşünce Ve Eğitim Hakları Derneği Özgür-Der, festivalin hemen başında yaptığı basın açıklamasında, Mavi Marmara'ya yapılan saldırının yıl dönümünde bu ülkeden grup çağrılmasını şiddetle kınadıklarını bildirmiş ve gösterilerin iptal edilmesi talebinde bulunmuştu. Programa göre İsrailli grup, bu akşam Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahne alacaktı. Bazı grupların da gösteri öncesi bina önünde protestoya hazırlandıkları bildirilmişti.