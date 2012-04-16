İsrailli subaydan dipçikli müdahale

İsrail'in Filistin topraklarını işgalini protesto etmek için düzenlenen "Filistin'e hoş geldin" kampanyasına İsrail'li bir subayın M-16 tüfeğinin dipçiğiyle, bir eylemcinin yüzüne vurması tepkilere neden oldu. İsrail ordusu, subayın açığa alındığını belirtti.



"Filistin'e hoş geldin" kampanyası çerçevesinde geçen cumartesi günü çoğunluğunu Filistinli gençlerin oluşturduğu 250 kişilik bir eylemci grup Batı Şeria'dan Ürdün vadisine bisikletle sessiz bir yürüyüş düzenledi. Bu kampanya çerçevesinde geniş güvenlik önlemleri İsrail askerleri, eylemcileri bir noktada durdurdu.

İsrailli askerlerin komutanı yarbay Şalom Eisner, Danimarkalı bir eylemcinin yüzüne M-16 tüfeğinin dipçiğiyle vurdu.

Saldırının görüntüsünün video paylaşım ağı YouTube ve İsrail televizyonunda yayınlanması sonrasında, soruşturma sonuçlanana kadar yarbay Şalom Eisner'in açığa alındığı belirtildi. Görüntülerde İsrailli yarbay Eisner, Filistinli eylemcileri döverken görülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Danimarkalı eylemciye tüfeğinin dipçiğiyle vuran subayı kınadığını söyledi. Natenyahu, "Böyle bir davranış İsrailli asker ve subayların genel karekteriyle bağdaşmıyor. Böyle kişilerin İsrail ordusunda ve İsrail'de yeri yok" dedi.



İsrail eylemcilere göz açtırmadı



İsrail'in Filistin topraklarını işgalini protesto etmek için düzenlenen "Filistin'e hoş geldin" kampanyası çerçevesinde İsrail'e gitmeye çalışan eylemcilere karşı sert önlemler alındı.

Eylemcilerin değişik ülkelerden geleceği bilgisini alan İsrailli yetkililer, Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında geniş güvenlik önlemleri aldı. İsrail, Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e gelenleri sınır dışı edeceğini daha önce açıklamıştı.



Rezervasyonlar iptal edildi



Bazı havayolu şirketleri de, Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e gitmek isteyen eylemcilerin rezervasyonlarını iptal etmişti.

"Filistin'e Hoşgeldin" kampanyasının koordinatörlerinden Emire Musellem, Lufthansa, EasyJet ve Air France'ın en az 100 Filistin yanlısı aktivistin rezervasyonunu iptal ettiğini söylemişti.