İsrailli sivillerden Türkiye'ye misilleme

T24 - Aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu grubun, gelecek hafta gemiyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne gideceği ve Ada'daki 'Türk işgalini' protesto edeceği belirtildi.

Bir grup İsrailli'nin, gelecek hafta Güney Kıbrıs'a bir filo ile yolculuğa hazırlandığı ve aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu grubun, Kıbrıs'taki sözde "Türk işgalini protestoyu amaçladığı" bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, grubun gemi yolculuğunu, adı verilmeyen zengin bir İsrailli finanse ediyor.

Habere göre, bir amacını da "Ada'nın Güney Kıbrıs'ın yönetimi altında birleştirilmesi" olarak hedefleyen grubun içinde, 1990'larda İsrail parlamentosunda yer alan Tzomet ve Yiud partilerinin milletvekilleri ile parlamentonun sol kanat partilerinden Meretzli eylemcilerden Pinhas Har-Zahav yer alıyor





