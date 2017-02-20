İsrailli rakibi ile satranç oynayan İranlı sporcuya ceza talebi

İran'da 15 yaşındaki bir satranç oyuncusunun, uluslararası bir turnuvada İsrailli rakibine karşı müsabakaya çıktığı için cezalandırılması gündemde. İran haber portallarından Seratnews'in haberine göre Borna Derakşani, üç hafta önce Cebelitarık'ta düzenlenen turnuvada İsrailli rakibi ile satranç oynadığı için ceza alabilecek.

Bununla birlikte aynı turnuvaya katılan 18 yaşındaki kız kardeşi Dorsa'nın da müsabakalara başını örtmeden çıktığı için cezalandırılması talep ediliyor.

İsrail ile yaşanan siyasi sorunlar nedeni ile İranlı sporcular, İran devletinin kararı ile 38 yıldan bu yana İsrailli rakipleri ile mücadele edemiyor.

Milli takımdan çıkarma talebi

İran parlamentosunun muhafazakar milletvekillerinden Ahmed Salek Kaşani Cebelitarık'taki olayı bir tabunun yasa dışı biçinde kırılması olarak değerlendirerek, İran Satranç Federasyonu'na karşı da soruşturma başlatılmasını talep etti. Kaşani satranç oyuncusu iki kardeşin milli takımdan çıkarılmasını talep etti.

İran Satranç Federasyonu Başkanı Mehrdad Pehlivanzade ise eleştirileri reddederek, sözkonusu iki sporcunun uzun süredir İspanya'da yaşadıklarını ifade etti. Pehlivanzade, Cebelitarık'taki turnuvanın da bir milli müsabaka niteliği taşımadığını, sporcuların bireysel olarak katıldıklarını ve bu sebepten dolayı masalarda bayrak bulunmadığını belirtti. Pehlivanzade'nin açıklamalarına göre İran Spor Bakanlığı da turnuvanın içeriğinden haberdardı.

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dpa, ET/BD