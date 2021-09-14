İsrailli rakibi ile karşılaşmamak için Olimpiyatlar'dan çekilen Cezayirli judocuya 10 yıl men cezası

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Uluslararası Judo Federasyonu(IJF), Cezayirli judocu Fethi Nourine ve koçuna, Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan İsrailli sporcuyla karşılaşmamak için çekildikleri gerekçesiyle 10 yıl men cezası verdi.

30 yaşındaki Nourine, ilk turda Sudanlı Mohamed Abdalrasool'u yenerse sonraki turda İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşacaktı.

Nourine, Filistin'e verdiği siyasi destek nedeniyle bu karşılaşmaya çıkmasının mümkün olmayacağını söyledikten sonra Cezayir Olimpiyat Komitesi, judocu ve koçunu oyunlardan çekmişti.

Uluslararası Judo Federasyonu, Nourine'in Olimpiyat oyunlarını ''protesto ve siyasi-dini propogandanın yaygınlaşması için kullandığı'' gerekçesiyle judocu ve koçunu 23 Temmuz 2031'e kadar tüm IJF karşılamalarından men edildi.

Nourine, 2019'da da aynı nedenle Tokyo'daki dünya şampiyonasından çekilmişti.