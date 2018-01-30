İsrailli kadın, 3 mağazadan 17 parça kıyafet çaldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bir AVM\'de alarm kilitlerini sökerek 17 parça kıyafet çalan İsrail vatandaşı R.B., gözaltına alındı.

Antalya kent merkezindeki bir AVM\'nin 3 farklı giyim mağazasında kıyafetlerin eksildiğini gören mağaza çalışanları durumu polise bildirdi. Mağazaya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 mağazada hırsızlık olayının gerçekleştiğini tespit etti. İşyerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. AVM içindeki güvenlik kameralarından kadının gittiği güzergâhı belirleyen polis, İsrail vatandaşı R.B.\'yi çıkışta gözaltına aldı. Yapılan aramada kadının çantasında alarm kilitleri sökülerek çalınan 17 parça kıyafet bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen R.B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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