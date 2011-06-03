İsrailli işadamı Sami Ofer öldü

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Kara listeye alınmıştı



Sami Ofer kimdir?



İsrailli ünlü işadamlarından ve Ofer Kardeşler Grubu’nun sahibi Sami Ofer, Tel Aviv’deki evinde öldü. Ofer'in uzun süredir hasta olduğu öğrenildi.Ordu radyosunun haberine göre ailesi, yaptığı açıklama ile mahremiyetlerinin korunmasını istedi. Olayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.İki oğlu ve 8 torunu bulunan Sami Ofer’in ölüm nedeni henüz açıklanmadı, ancak bunun ABD’nin, İran’la iş yaptıkları gerekçesiyle firmalarını yaptırımlar listesine alma kararıyla bir alakası olmadığı belirtildi.İsrail’deki en zengin işadamlarından olan Sami Ofer, dünyada da bu alanda 79. sırada geliyor.ABD, Ofer Brothers grubuna bağlı şirketlerinden birini İran'a petrol tankeri sattığı için kara listeye almıştı. İsrail basını son 10 yıl içinde Ofer Brothers grubuna ait 13 geminin İran limanlarına uğradığını yazmıştı.Ofer Grubu, Türkiye'de de Tüpraş ve Galataport ihalleriyle Kuşadası Limanı'nın özelleştirmesinde gündeme gelmişti.Sami Ofer kardeşi Yuli Ofer ile birlikte Ofer Biraderler (Ofer Brothers) grubunun sahibiydi.19 Şubat 1922'de doğdu. 1947'de Romanya'dan İsrail'e göçmüş olan babaları Joseph Herschovici'nin Hayfa'da başlattığı küçük gemi acentesi oğulları Sami ve Yuli'nin (sonradan soyadlarını İbranileştirerek Ofer adını almışlardır) yönetiminde dev bir uluslararası gruba dönüştü.İki kardeş bir arada, Forbes dergisi dünya zenginleri sıralamasında 2005'de 3.1 milyar dolarlık bir servetin başında 188'inci sıradadırlar. İsrail'in ikinci büyük zenginleri. Kamuoyuna karşı ketum bir tarz benimsemiş olan iki kardeş, başta gemi taşımacılığı, bankacılık, inşaat ve emlak sektörlerinde faaldirler. Monako'da yaşayan Sami Ofer daha ziyade denizcilik sektörleri ile ilgili faaliyetleri, Tel Aviv'deki kardeşi Yuli ise emlak işlerini idare etti.Ofer kardeşler, 2004 yılında, grup içindeki müşterek varlıklarını resmen ayıracaklarını (Sami Ofer'in varlığının kardeşi Yuli Ofer'den çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir) ve çocuklarına birbirlerinden ayrılmış varlıklar devredeceklerini açıklamışlardı. Sami Ofer aynı zamanda tanınmış bir sanat koleksiyoncusu olup, dünyanın en büyük Marc Chagall tabloları koleksiyonuna sahipti.