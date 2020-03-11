T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsrailli haham: Koronavirüs 'Onur Yürüyüşü'ne katılanlara Tanrı'nın bir cezası'

11 Mart 2020 17:06

İsrailli bir haham, Koronavirüs'ün 'Tanrı'nın Onur Yürüyüşü'ne katılanlara bir cezası' olduğunu savundu.

İsrailli haham Meir Mazuz, Koronavirüs üzerinden LGBTİ+'ları hedef aldı. Mazuz, "Virüs, LGBT Onur Yürüyüşü'ne katılanlara Tanrı'nın bir cezası" dedi.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, cumartesi günü bir dini okulda konuşan haham Mazuz, "Onur yürüyüşü doğaya karşı bir yürüyüştür, doğayı yaratan onlardan intikam alıyor" ifadesini kullandı.

Yürüyüşün gerçekleştiği tüm ülkelerde Koronavirüs görüldüğünü savunan Mazuz, 400'ün üzerinde vakanın görüldüğü Arap ülkelerinde yürüyüş yapılmadığı için Koronavirüs olmadığını iddia etti.

Mazuz, İran'daki Koronavirüs vakalarının ise 'İran'ın İsrail'e olan nefretinden' kaynaklandığını söyledi.

Mazuz, 2014'te kurulan ve artık faaliyette aşırı milliyetçi Yachad partisinin de ruhani lideriydi.

ETİKETLER

koronavirüsonur yürüyüşülgbticezatanrının cezasıkovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24