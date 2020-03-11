İsrailli haham: Koronavirüs 'Onur Yürüyüşü'ne katılanlara Tanrı'nın bir cezası'

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, cumartesi günü bir dini okulda konuşan haham Mazuz, "Onur yürüyüşü doğaya karşı bir yürüyüştür, doğayı yaratan onlardan intikam alıyor" ifadesini kullandı.

Yürüyüşün gerçekleştiği tüm ülkelerde Koronavirüs görüldüğünü savunan Mazuz, 400'ün üzerinde vakanın görüldüğü Arap ülkelerinde yürüyüş yapılmadığı için Koronavirüs olmadığını iddia etti.

Mazuz, İran'daki Koronavirüs vakalarının ise 'İran'ın İsrail'e olan nefretinden' kaynaklandığını söyledi.

Mazuz, 2014'te kurulan ve artık faaliyette aşırı milliyetçi Yachad partisinin de ruhani lideriydi.