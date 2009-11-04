İsrailli gazeteci 'Ayrılık'ın setine gitti

İsrail-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe neden olan TRT'nin "Ayrılık" dizisi, ikinci bölümüyle de uzun süre konuşuldu.



Dizi nedeniyle İsrail'den yükselen sesler üzerine İsrailli gazeteciler de "Ayrılık"ın çekim setine giderek yönetmen ve oyuncularla görüştü.



İsrail'le ilişkilerin gerilmesine neden olan "Ayrılık" dizisinin setine İsrail'in ünlü gazetesi Haaretz Daily Newspaper'dan Yotam Feldman ziyaret etti. Yeni sezondaki ilk bölümüyle İsrail halkı ve yönetiminden tepki gören dizinin çekim setinde yönetmen ve oyuncularla röportaj yapan ve izlenimlerini not tutan İsrailli gazeteci Feldman, dizinin yeni bölümlerinde neler olacağı hakkında da bilgi almaya çalıştı.



1948 yılında işgal edilen Filistin topraklarında yaşayan halkın, özellikle kadınların acı öykülerinin gözler önüne serildiği dizinin ilk bölümünde, Filistinli babanın elinde tuttuğu bebek İsrailli askerler tarafından vurulmuş ve bu sahne hem İsrail'de hem de Türkiye'de büyük infial yaratmıştı. Yönetmenliğini Onur Tan’ın yaptığı dizinin yapımcısı Selçuk Çobanoğlu da, dizinin gerçek hikayelerden yola çıkılarak hazırlandığını savunmuştu. Dizinin üçüncü bölümünde de, ailesinin iki saatten fazla haber alamadığı kadınların Filistinlilerce öldürülmesi konusu işlenmişti.