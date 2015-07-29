İsrailli casus Pollard 30 yıl sonra serbest kalıyor



Amerikan Donanması'nda sivil istihbarat analisti olarak çalışan Jonathan Pollard'ın 1984 mayısından 1985 kasımına dek Savunma Bakanlığı'ndaki binlerce gizli belgeyi İsrail'e ilettiği belirlenmişti. Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Pollard, 1987 yılında ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

Pollard, 1996 yılında İsrail vatandaşı oldu. Jonathan Pollard İsrail'de milli kahraman olarak görülüyor. İsrail, ajanının serbest bırakılması için uzun yıllardan beri girişimlerde bulunuyordu.

60 yaşındaki Pollard, halen North Carolina eyaletindeki Butner Cezaevi'nde yatıyor. Şartlı Tahliye Komisyonu'na geçen yıl yaptığı başvuru reddedilen mahkûm, 7 Temmuz'da tekrar başvuruda bulundu. Komisyon Jonathan Pollard'ın bu başvurusunu oy birliğiyle kabul ederek kasım ayında tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Pollard'ın serbest bırakılmasına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Pollard'ın serbest bırakılmasında dış politika bağlantısının sözkonusu olmadığını söyledi. Kerry, "İsrail'le bu konuda herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "On yıllardır süren çabalarımız sayesinde Jonathan Pollard sonunda salıveriliyor. İsrail o günü sabırsızlıkla bekleyecek" açıklamasını yaptı.

'Washington'ın İsrail'i yatıştırma çabası'

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Facebook hesabında, "30 yıllık eziyet kasım ayında sona eriyor" ifadesine yer verdi. Şaked, Batılı ülkelerle İran arasında varılan nükleer uzlaşmanın serbest bırakılma kararında herhangi bir rol oynamadığını, kararın tamamen hukuki olduğunu bildirdi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın İran ile vardığı anlaşma İsrail'in tepkisine neden olmuştu. Casus Pollard'ın tahliyesi bazı gözlemciler tarafından Washington yönetiminin İsrail'i yatıştırma çabası olarak yorumlanıyor.