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BBC Türkçe

İsrailli bilim insanları mayınları bakteriyle tespit etmenin yolunu buldu

İsrailli bilim insanları, kara mayınlarını genetiği değiştirilmiş bakteriler ve insansız hava araçları kullanarak 20 metre uzaktan tespit edebilen bir teknoloji geliştirdi.

12 Nisan 2017 11:17

İsrailli bilim insanları, kara mayınlarını 20 metre uzaktan tespit edebilen bir teknoloji geliştirdi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana mayın tespiti konusundaki en büyük ilerleme olan yöntemde genetiği değiştirilmiş ve mayınlarda kullanılan TNT ve DNT'ye yakınlaştığında parlayan bir bakteri kullanılıyor.

Bu bakteriler mayınlı olduğundan şüphelenilen alana bırakıldıktan sonra bir insansız hava aracı (İHA) lazerlerle parlayan bakterilerin yerlerini tespit edip mayınların konumunu ortaya çıkarıyor.

Dünyada yerleştirilmiş halde bulunan 100 milyondan fazla mayın nedeniyle her yıl 20 bin kişi ölüyor veya yaralanıyor.

Nature Biotechnology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre geliştirilen sistem, ıslak topraklardaki mayınları tespit etmekte daha fazla işe yarıyor.

Ayrıca TNT veya DNT içermeyen mayınlar bu yöntemle tespit edilemiyor.

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