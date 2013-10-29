İsrailli bakana ölüm tehdidi

İsrail, Oslo Anlaşması'ndan önce tutuklanan Filistinlilerin bu gece yarısından sonra salıverilecekleri açıklarken, kararın altında imzası bulunan İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni'nin de ölüm tehditleri aldığını söyledi.

İsrail resmi radyosunda yer alan haberde, Livni'nin, aşırı sağcı gruplar tarafından sosyal paylaşım ağı Facebook hesabı üzerinden ölümle tehdit edildiği, İsrail polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Öte yandan serbest bırakılması beklenen 26 tutuklunun Ramallah'taki Ofer Hapishanesine nakledildiğini ve diğer mahkumlarla görüşmemeleri için ayrı bir bölümde tutulduğunu bildirildi.

Hapishane önünde gösteri

Serbest bırakılacak Filistinliler için Ramallah'taki Mukataa Meydanı'nda resmi tören ve kutlamaların düzenleneceği kaydedilirken, karara tepki gösteren İsrailliler de Ofer Hapishanesi önünde toplandı.

Gösteriye, Bayındırlık Bakanı Nafatali Benet'in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi üyesi Uri Uriel ve bazı milletvekilleri de katıldı.Otobüslerle hapishane önüne gelen ve çoğunluğu gençlerden oluşan gösterici grubunun eylemi yaklaşık bir saat sürdü.

Yeniden tutuklama uyarısı

Öte yandan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılanların yeniden İsrail karşıtı bir tutum içine girmeleri halinde tutuklanarak, kalan cezalarını çekmek üzere cezaevine konulacakları kaydedildi.

Serbest bırakılması beklenen 26 Filistinlilerden 5'i Gazze'de, 21'i Batı Şeria'da tutuklanmış, 19 ile 28 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmışlardı.

Ağustos ayında 14'ü Gazze Şeridi'nden, 12'si Batı Şeria'dan 26 mahkum, İsrail yönetimi tarafından serbest bırakılmıştı.