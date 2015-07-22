İsrailli bakan: Suriye artık omlet oldu

İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda itirazlarda bulunan İsrail’in Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon Suriye’deki kaotik durumu da omlete benzetti. Gelecekte Suriye’de neler olacağından emin olmadığını söyleyen Yaalon, “Biz Suriye’nin eskisi gibi birleşik bir devlet haline gelmesine şans tanımıyoruz. Suriye artık omlet oldu. Omletten de bir daha yumurta yapamazsınız” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; resmi temaslarda bulunmak üzere Ortadoğu turuna çıkan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile önceki gün Tel Aviv’de bir araya gelen Yaalon, görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye’nin bölünmeden kalmasının imkânsız olduğunu belirterek, “Biz Suriye’nin eskiden olduğu gibi birleşik ve tek bir devlet haline gelmesine hiç şans vermiyoruz. Suriye’nin omlet haline gelmiş bir yumurta olduğuna inanıyoruz. Omletten de yumurta yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin daha şimdiden yarı-bağımsız unsurlara bölündüğünü söyleyen İsrailli bakan, “Dürziler güneydeki belirli alanlarda yoğunlaşırken, Suriyeli Kürtler de kuzeyde. Doğuda ise IŞİD gibi Sunni unsurlar var. Gelecekte Suriye’de neler olacağından emin değilim. Bunu tahmin etmesi zor. Ancak, kronik istikrarsızlığın uzun bir süre için Suriye’nin ayırt edici özelliği olacağı kesin” diye konuştu.

İsrail’in gözü ABD Kongresi’nde

ABD Savunma Bakanı Carter ise İran’la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili İsrail’in endişelerini gidermek için bulunduğu temaslarını dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs’te görüşerek sürdürdü. Carter, ziyaretinde ABD’nin İsrail’le olan askeri işbirliğini artıracağının sinyalini verdi. Yaklaşık 2 saat süren Carter-Netanyahu görüşmesinden İran nükleer anlaşmasıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Amerikalı bakan, önceki gün de İsrail’in, Hizbullah tehdidinin olduğunu söylediği ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırını gezmişti.

Netanyahu hükümeti, İran’a yönelik ambargoların kalkmasına karşı çıkarken bunun Tahran yönetiminin Hizbullah ve Hamas’a verdiği desteği artıracağını da savunuyordu. İsrail hükümeti, anlaşmayı engellemek için son ümidini ABD Kongresi’ne bağlamış durumda. ABD Kongresi’nin 14 Temmuz’da uzlaşılan metni incelemek için 60 günü var; ancak Kongre’nin anlaşmayı reddetmesi beklenmiyor. Carter, dün Ürdün’e geçerken Suudi Arabistan’ı da ziyaret edecek.