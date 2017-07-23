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Dünya

İsrailli Bakan: katiller bize katilleri nasıl arayacağımızı söyleyemez

"Bu metal detektörler kalacak"

23 Temmuz 2017 21:40

İsrail'de Bölgesel İşbirliği Bakanı ve Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Tzachi Hanegbi, Mescid-i Aksa'nın etrafına yerleştirilen metal detektörlerinin kaldırılmayacağını açıkladı. Hanegbi, "Katiller bize katilleri nasıl arayacağımızı söyleyemez" dedi.

Aynı zamanda Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı olan Hanegbi, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bu metal detektörler kalacak" ifadelerini kullandı.

İsrail'de iktidarda bulunan Likud partisinin üst düzey isimlerinden olan Hanegbi, "Katiller bize katilleri nasıl arayacağımızı söyleyemez. Eğer Filistinliler bundan rahatsızsa camiye girmesinler" ifadelerini kullandı.

Hanegbi'nin açıklamasından önce Başbakan Binyamin Netanyahu'nun metal detektörü kapıları yerine farklı türlü arama yöntemlerini değerlendirdiğine yönelik haberler basına yansımıştı.

İsrail ordusundan Tümgeneral Yoav Mordechai de Müslümanlardan kendilerine alternatifler sunmalarını talep etmiş ve "Çözümün elektronik, siber veya modern teknoloji ile yapılması gerekiyor. İsrail çözüm için hazır" demişti.

Öte yandan Müslüman temsilciler ise Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını açıkladı.

Filistin Müftülüğü'nün yaptığı açıklamada "Elektronik kapıları veya işgal güçleri tarafından Kudüs'ün tarihi ve dini yapısını etkileyebilecek tüm önlemleri reddediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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