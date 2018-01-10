İsrailli Bakan, Filistinlilere müdahaleyi az buldu: Ölüm ve yaralanmalar yaşanmalı

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, katıldığı radyo programında İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere müdahale konusunda daha sert davranması gerektiğini söyleyip “Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yerel Reshet Bet radyosuna konuşan İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere müdahalesinde yeterince kan akmadığını savundu. Kriz çıkartacak açıklamalarda bulunan Ariel, Gazze’deki Filistinlilere müdahalede İsrailli askerlerin daha sert olması gerektiğini savunup, “Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım” dedi.

Ariel, "Güvenlik yapılanması neyin yapılması, ne kadar yapılması ve neden yapılması gerektiği konularına hâkim. Bunu tartışmaya ihtiyacımız yok. Oraya gidip planları uygulamamız lazım" dedi.