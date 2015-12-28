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Dünya

İsrailli bakan: Filistin diye bir şey yok; Filistinliler Ürdün'e, Gazze'ye, Kuveyt'e, Mısır'a veya Irak'a gitsin

"Filistinliler zayıflıklarımızı maniple ediyor ve oyun oynamayı iyi biliyor"

28 Aralık 2015 01:24

İsrail Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz, "İsrail toprakları bir bütündür. Filistin diye bir şey yok. Filistinliler Ürdün'e, Gazze'ye, Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Mısır'a veya Irak'a gitsin" dedi.

Sputnik'in İsrail'in Kanal 7 televizyonundan aktardığı habere göre İsrail Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz, "İsrail toprakları bir bütündür. Filistin diye bir şey yok. Filistinliler Ürdün'e, Gazze'ye, Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Mısır'a veya Irak'a gitsin. Filistinliler zayıflıklarımızı maniple ediyor ve oyun oynamayı iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Katz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinden milletvekili olarak meclise girmişti.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'i İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Filistin halkı ise topraklarının ancak yüzde 15'ini kullanabiliyor. İsrail, 1967 yılında işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da Yahudi yerleşim yeri inşaatlarına devam ediyor.

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