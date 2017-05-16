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Dünya

İsrailli bakan: Esad’ı öldürmenin zamanı geldi

"Bu iş bu kadar basit”

16 Mayıs 2017 19:23

İsrail İnşaat Bakanı Yaov Galant, Suriye liderinin öldürülmesi gerektiğini savundu. Galant, "Benim görüşüme göre Esad'a suikast düzenlemenin zamanı geldi" dedi.

Kudüs’de katıldığı bir konferansta konuşan eski İsrail Savunma Güçleri’nin (IDF) generali olan Galant, Suriye liderinin ‘öldürülmesi gerektiğini’ savundu.

The Times Of Israel’de yer alan habere göre, Suriye’de Esad yönetiminin tutumunu İkinci Dünya Savaşı’ndaki Holokost’a benzeten Galant, “Benim görüşüme göre kırmızı çizgiyi geçmekteyiz ve benim görüşüme göre Esad’a suikast düzenlemenin zamanı geldi. Bu iş bu kadar basit” dedi. Esad’ı öldürmenin yılanın kuyruğu olduğunu belirten Galant, bu hamleden sonra yılanın başı olan Tahran’a odaklanabileceklerini söyledi.

Suriye ile resmi olarak hâlâ savaş halinde olan İsrail zaman zaman Suriye’de Esad güçlerini ve Lübnan merkezli Hizbullah örgütünü hava saldırılarıyla hedef almakta.

Bakanlık görevinden önce Galant, İsrail ordusunda Güney Komutanlığı'nın başında görev yaptı.

 

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