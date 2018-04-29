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BBC Türkçe

İsrailli Bakan: Detektörler kalacak, istemiyorlarsa girmesinler, katiller bize katilleri nasıl arayacağımızı söyleyemez

İsrail'de Bölgesel İşbirliği Bakanı ve Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Tzachi Hanegbi, Mescid-i Aksa'nın etrafına yerleştirilen metal detektörlerinin kaldırılmayacağını açıkladı: "Katiller bize katilleri nasıl arayacağımızı söyleyemez. Eğer F

29 Nisan 2018 20:30

İsrail'de Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Mescid-i Aksa'nın etrafına yerleştirilen metal detektörlerinin kaldırılmayacağını açıkladı.

Aynı zamanda Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı olan Hanegbi, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bu metal detektörler kalacak" dedi.

İsrail'de iktidarda bulunan Likud partisinin üst düzey isimlerinden olan Hanegbi "Katiller bize katilleri nasıl arayacağımızı söyleyemez. Eğer Filistinliler bundan rahatsızsa camiye girmesinler" ifadelerini kullandı.

Hanegbi'nin açıklamasından önce Başbakan Binyamin Netanyahu'nun metal detektörü kapıları yerine farklı türlü arama yöntemlerini değerlendirdiğine yönelik haberler basına yansımıştı.

İsrail ordusundan Tümgeneral Yoav Mordechai de Müslümanlardan kendilerine alternatifler sunmalarını talep etmiş ve "Çözümün elektronik, siber veya modern teknoloji ile yapılması gerekiyor. İsrail çözüm için hazır" demişti.

Öte yandan Müslüman temsilciler ise Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını açıkladı.

Filistin Müftülüğü'nün yaptığı açıklamada "Elektronik kapıları veya işgal güçleri tarafından Kudüs'ün tarihi ve dini yapısını etkileyebilecek tüm önlemleri reddediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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