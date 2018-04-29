İsrailli askere vuran Filistinli kıza 12 ayrı suçlama

İsrail askerlerine tokat ve tekme attığı video viral olan Filistinli genç kıza, aralarında ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve taş atmanın da olduğu 12 farklı suç yöneltildi.

15 Aralık'ta çekilen videoda, aralarında 17 yaşındaki Ahed Tamimi'nin de olduğu bir grup kadın, iki silahlı İsrail askerine bağırırken, vururken ve tekme atarken görülüyor.

Aile, işgal altındaki Batı Şeria'daki protestolar sırasında meşru direniş gösterdiklerini söylüyor.

Filistinliler genç kızın davranışlarını takdir ederken, İsrail'de pek çok kişi onu propaganda aracı olarak kullandıklarını söyledikleri ailesini suçluyor.

Tamimi'nin videoyu kaydeden ve Facebook'a koyan annesine de suçlama yöneltildi.

Ahed'in gözaltına alınması sırasında babası, askerlerin biber gazı attığını ve ailenin evinin camlarını kırdıklarını söylemişti.

Aktivist Bassem Tamimi, Ahed'in 14 yaşındaki kuzeni Muhammed'in İsrailli askerler tarafından atılan plastik mermi ile yüzünden vurulduğunu söyledi.

Muhammed'in Nabi Salih köyündeki bir protesto sırasında yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu protestoda 200 Filistinlinin taş attığını söylemişti.

Ordunun açıklamasında "Birçok Filistinli yakınlardaki eve girerek, ev sahiplerinin rızasıyla askerlere taş atmaya devam ettiler" dendi.

"Güvenlik güçleri isyancıları evden uzaklaştırdı ve yeniden eve girmelerini engellemek için evin kapısında beklemeye başladı. Daha sonra bazı Filistinli kadınlar provokasyonda bulunmak için İsrailli askerlerin karşısına çıktı."

İsrail ordusu, videoda görülen iki askerden birinin piyade bölük komutanı olduğunu ve "hiçbir şekilde yanıt vermeyerek profesyonelce davrandığını" söyledi.

Videoda, Ahed olduğu belirtilen genç kızın askerlere evin girişini terk etmelerini söylediği duyuluyor.

Askerler hareketsiz kalınca, onlara yumruk ve tekme atıyor. Videodaki ikinci bir kadın da askerleri iterek, onlara tekme atıyor.

Baba Tamimi, İsrail gazetesi Yedioth Aharonth'a verdiği röportajda, videodaki olayın, askerlerin "evin bahçesine girerek, gaz bombası atıp, evin pencere camlarını kırmaları üzerine patlak verdiğini" söylemişti.

"O anki tutumları insani gözükebilir, ama bence o günkü genel tutumları insani değildi. Kızımla ve yaptığıyla gurur duyuyorum" dedi.

İki yıl önce Ahed Tamimi, yine viral olan bir videoda, bir İsrail askerinin elini ısırırken görülüyordu. İsrailli asker daha sonra ordu tarafından taş attığı açıklanan Filistinli bir çocuğu kucağında tutuyordu.

Pazar günü kuzeni Nour Tamimi, saldırı ve askerleri görevlerini yapmaktan alıkoymayla suçlanmıştı.