İsrailli asker öldü iddiası

Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları’nın resmi Arapça Twitter sayfasından “Refah’ta bir grup arkadaşımızla irtibatımız kesildi. Şehit olduklarını düşünüyoruz. Kaçırılan asker de muhtemelen orada öldü” şeklinde bir açıklama yapıldı.

İsrail’in Refah’ı ağır bombardımana tuttuğu ve bunun sebebinin İsrailli askerin sağ kalmasını önlemeye yönelik olduğu yorumları yapılmıştı.

İsrail’in en büyük endişelerinden biri askerlerinden birinin yakalanıp pazarlık unsuru olarak kullanılması. İsrail 2006 yılında kaçırılan Gilat Şalit isimli askerini 2011 yılında serbest bırakılması için bin Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı.