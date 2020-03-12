"İsrailli araştırma merkezi, Koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacak" iddiası

İsrail merkezli bir araştırma merkezinin, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) tedavisi için aşı geliştirdiği iddia edildi.

Sputnik'in İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinden aktardığına göre, İsrail merkezli bir araştırma merkezinin yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) tedavisi için aşı geliştirdiğini açıklayacağını bildirdi.

Gazetede yer alan haberde, Ness Ziona Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanlarının önümüzdeki günlerde Koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmalarını tamamladığını açıklamalarının beklendiği kaydedildi.

​İsrail Sağlık Bakanlığı kaynakları da bilim insanlarının son dönemde Kovid-19'un biyolojik mekanizmasını ve niteliklerini anlama konusunda daha iyi teşhis yeteneği, vakalar için antikor üretimi ve aşı geliştirme de dahil olmak üzere önemli bir atılım gerçekleştirdini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, dün ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 70'e yükseldiğini duyurmuştu.