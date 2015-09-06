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Dünya
Deutsche Welle

İsrailli Araplar Kudüs'te sokaklara döküldü

İsrail'de binlerce Hristiyan Arap sokaklara döküldü. Göstericiler, İsrail'deki okul sistemini protesto etti.

06 Eylül 2015 20:48


İsrail'de yaşayan Hristiyan Araplar, Kudüs kentinde sokaklara dökülerek İsrail'deki okul sistemini ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle protesto etti.

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun makamının önünde toplanan göstericiler, "Kara Eylül - Okul Yok" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, Hristiyan okullarına yapılan mali desteğin büyük oranda kesintiye uğramasını protesto ederek çocuklarını okula gönderemediklerine dikkat çekti.

İsrail gazetesi Haaretz'te yer alan habere göre, kesintilerden İsrail'de okulların açıldığı 1 Eylül tarihinden beri ülkedeki 33 bin öğrenci ve 50 Hristiyan okulu etkilendi. Hristiyan Arap temsilcilerle İsrail yönetimi arasında mali sorunları çözmek için yapılan müzakerelerden de sonuç alınamadı.

Papa da İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin'e uygun bir çözüm bulmaları için çağrıda bulunmuştu. Katolik Piskoposlar Konferansı oluşumunun Kudüs'teki temsilcisi Wadie Abunassar, "Ultra Ortadoks Yahudi okulları ile aynı yasal statüye sahibiz: Tanınıyorlar, ama devlet okulu değiller. Ancak yüzde yüz kamu kaynakları ile finanse ediliyorlar. Biz de aynı muameleye tabi olmak istiyoruz" diye konuştu.

İsrail'de yaklaşık 160 bin Hristiyan Arap yaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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