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Dünya

İsrailli akademisyen: Teröristleri caydıracak tek şey annelerine veya kız kardeşlerine tecavüz etmek

İsrailli akademisyen Dr. Mordechai Kedar, Hamas liderlerini caydıracak tek şeyi açıkladı!

22 Temmuz 2014 13:22

İsrailli akademisyen Dr. Mordechai Kedar, İsrailli üç gencin cesetlerinin bulunduğu 1 Temmuz'da bir radyo programında "Teröristleri caydıracak tek şey onların annelerine veya kız kardeşlerine tecavüz etmek" dedi.

İsrailli akademisyen Dr. Mordechai Kedar, İsrailli üç gencin cesetlerinin bulunduğu 1 Temmuz’da bir radyo programında “Teröristleri caydıracak tek şey, mesela gençleri kaçırıp öldürenleri, onların annelerine veya kız kardeşlerine tecavüz etmek” dedi. 

Bar-llan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Kedar’ın, katıldığı “Hakol Diburim” adlı programda, “Hamas liderlerini caydıracak tek şey kafaları ve omuzları arasındaki bağlantıyı tehdit etmek” sözleri üzerine sunucu Yossi Hadar, “Peki sizce bu Hamas’ın rütbelerinde elenmeye yardımcı olur mu?” sorusunu sordu. 

 

Fikirlerini kültürle savundu

 

Kedar ise soruyu şu şekilde yayınladı:

“Hayır, çünkü aşağılara indikçe anlayış tamamen farklı. “Teröristleri caydıracak tek şey, mesela gençleri kaçırıp öldürenleri, onların annelerine veya kız kardeşlerine tecavüz etmek. Ne yapacaksınız, bu içinde yaşadığımız kültür.” 

 

'Evine döner, kardeşinin onurunu korur'

 

Programın sunucusu Yossi Hadar, Kedar’ın sözlerinin ardından şaşkınlığını gizleyemedi ve “Biz böyle önlemler alamayız tabii ki” dedi. Kedar ise düşüncesini, “Ben ne yapmamız veya yapmamamız gerektiği hakkında konuşmuyorum. Ben gerçekler hakkında konuşuyorum. Bir intihar bombacısını caydıracak tek şey, eğer bu eylemi gerçekleştirirse kız kardeşinin tecavüz edileceğini bilmek. Yalnızca bu şekilde o terörist evine döner ve kız kardeşinin onurunu korumak” sözleriyle savunmaya devam etti. İfadeleriyle İsraillilerin de tepkisini çeken Kedar, konu hakkında yorum yapmayı reddetti. (Haaretz)

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