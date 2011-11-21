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Yaşam

İsrailli 40 kadın Aliaa için soyundu

Kişisel blog sitesinde soyunan Mısırlı aktivist kadın Aliaa Magda Elmahdi’ye İsrailli kadınlar destek verdi.

21 Kasım 2011 02:00


T24- Kişisel blog sitesinde soyunan Mısırlı aktivist kadın Aliaa Magda Elmahdi’ye İsrailli kadınlar destek verdi.




Hürriyet'in haberine göre, Kendi çıplak fotoğrafını yayımladıktan sonra özellikle de muhafazakârların hedefi hâline gelen Elmahdi’ye sahip çıkan 40 İsrailli kadın, çıplak poz verdi.


Fotoğrafta, İsrailli kadınların, “Aliaa Elmahdi’ye ithaftır. İsrailli kızlar” yazılı bir pankart taşıdığı görülüyor.


İsrailli kadınları bu fotoğrafı çekmeye, Or Tepler ikna etti. Tepler, Facebook’tan çıplak desteğe katılmak isteyen kadınları davet etti.


 

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