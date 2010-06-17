'İsrail'le yakın gelecekte barış yok'

T24- Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardım gemilerine saldırısının bölgede savaş riskini artırığını da belirtti.



Saldırının "yakın gelecekte barış şansını yok ettiğini" belirten Esad, "Çünkü bunun da piroman bir hükümet olduğu kanıtlandı ve böyle bir hükümetle barışa ulaşamazsınız" diye konuştu.



Saldırıdan önce de Binyamin Netanyahu başkanlığındaki İsrail hükümetini bölgede "barış ortağı" olarak görmediğini ifade eden Esad, "Kesinlikle bir ortağımız yok, bundan eminiz" dedi.