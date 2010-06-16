İsrail'le ilişkiler donduruluyor

T24 - İsrail’in yardım gemilerine yaptığı kanlı baskının ardından Ankara'nın, bu ülke ile olan bütün ilişkilerin dondurulmasına karar verdiği belirtildi.



İsrail’in Gazze’ye yardım götüren yaptığı operasyonda 9 Türk’ün öldürülmesi iki ülke ilişkilerine darbe vurdu.



Devletin zirvesi İsrail’e yönelik sert sözler sarfederken, halk da protestolarla tepkilerini gösterdi.



Olayın hemen ardından Tel Aviv Büyükelçisi geri çağrılmış, üç tatbikat iptal edilmiş, genç milli takım da İsrail’le maç yapmamıştı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Güney Kore’de dün yaptığı açıklamada, İsrail’e karşı bir yol haritası olduğunu, ancak bunu hükümetin açıklayacağını söylemişti.



İsrail’le gelinen nokta, son Bakanlar Kurulu toplantısında tüm yönleriyle ele alındı.



Star gazetesinin haberine göre; hükümet İsrail’e karşı olan tavrını belirledi.



Habere göre, şu tedbirler alındı;



İsrail’in BM’deki Soruşturma Komisyonu’na üye vermemesi durumunda Türkiye’nin Büyükelçisi Tel Aviv’e gitmeyecek.



757 milyon dolarlık uçak ve tank modernizasyonu ile 1.5 milyar doları aşan füze projeleri durduruldu. 5 milyar dolarlık tank teklifi de askıya alındı.



Türk F-16 pilotları, eğitim için İsrail’e gönderilmeyecek. İsrail ile yapılacak tatbikatlar da iptal edildi.



İsrail’le istihbarat paylaşımı anlaşmaları ise tek taraflı olarak donduruldu.





Kademeli yaptırımlar



Silah Modernizasyonu: İsrail ile savunma sanayi kapsamındaki en büyük meblağlı anlaşma 632,5 milyon dolar değerinde 54 F-4E Fantom uçaklarının modernizasyonu konusunda yapıldı. 48 F5 uçağının 75 milyon dolar değerindeki modernizasyonunun İsrail-Singapur konsorsiyumu ile yapılması söz konusuydu. 50 milyon dolar değerindeki M-60 tanklarının modernizasyonu bir diğer önemli konu olarak masada.



Silah Sistemleri: Türkiye, İsrail’den, 500 km menzilli Arrow füze savunma sitemleri, Falkon uçak erken ikaz sistemleri, konvansiyonel ve plastik mayın dedektörleri; Suriye, Irak sınırında sızmaları önleyecek kara radar sistemleri; insansız hava araçları; deniz devriye uçağı ve 800 milyon dolar değerinde AWACS erken ikaz uçakları alımı konusunda talepte bulunmuştu. İsrail ise Türkiye’ye, 5 milyar dolar değerinde bin Merkava Mark III ana muharebe tankı satmak istiyor.



Müşterek Üretimler: Her iki ülke 500 milyon dolarlık paket halinde Popeye I ve Popeye II havadan havaya füzelerinin müşterek üretimi ve Deliah uzun menzilli füze üretim projesi üzerinde çalışmak üzere 150 milyon dolar yatırım konusunda anlaşmışlardı.



Askeri Tatbikat ve Eğitim: Türk F-16 pilotlarının uçaklardaki elektronik harp sistemlerini kullanmaları konusunda eğitimlerinin İsrail’de yapılması karşılığında, İsrail pilotlarının Anadolu’nun dağlık arazisinde uzun menzilli uçuş eğitimi yapmaları hususunda anlaşma sağlanmıştı. Akdeniz’de müşterek deniz ve hava arama ve kurtarma tatbikatları yapacaklardı. Türkiye, bu tatbikatları iptal etti.



İstihbarat paylaşımı: İki ülke birbirlerine tehdit teşkil eden ülke ile ilgili bilgilerin paylaşılmasında anlaşmıştı. İsrail’in Türkiye’de eğitim faaliyetleri İran, Irak ve Suriye ile ilgili bilgi toplamasına yardımda bulunmuştu.







