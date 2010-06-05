T24 LogoT24 Logo
Gündem

'İsrail'le ilişkiler dondurulabilir'

Washington Büyükelçisi Namık Tan, İsrail'in yardım gemilerine saldırı için özür dilemesi, bağımsız soruşturmayı kabul etmesi ve Gazze'ye ablukayı kaldırm

05 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, İsrail'in yardım gemilerine saldırı konusunda özür dilemesi, bağımsız soruşturmayı kabul etmesi ve Gazze'ye ablukayı kaldırması gerektiğini söyledi. 


Büyükelçi Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail'den üç talebinin bulunduğunu belirterek, bunları, ''kamuoyu önünde özür dilemesi, gemilere saldırı konusunda bağımsız bir soruşturmayı kabul etmesi, Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırması'' olarak sıraladı. 


Büyükelçi Tan, ''Bunlar yapılmazsa Türkiye, İsrail ile ilişkilerini dondurabilir mi?'' sorusunu ''Bu noktaya gelinmesini istemeyiz'' diye yanıtlayan Tan, ''Hükümetimiz, böyle bir adım atmaya zorlanabilir'' dedi. 


Türkiye'nin, ''İsrail'in dostu'' olduğunu kaydeden Büyükelçi Tan, İsrail'in, "bu dostunu kaybetmek üzere olduğunu" sözlerine ekledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24