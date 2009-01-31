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Yaşam

İsrail'le gerginlik okullara kadar uzadı

The Economist, Gazze’de saldırısı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan resim ve kompozisyon yarışmasının iptal edilmesine ilginç bir yorum getirdi.

31 Ocak 2009 02:00

İngiltere’de yayımlanan ünlü haftalık dergi The Economist, İsrail’in Gazze’de saldırısı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan resim ve kompozisyon yarışmasının iptal gerekçesinin İsrail’den Türkiye’ye yapılan “Yoksa, Ermenistan Soykırımı ile ilgili okullarımızda programlar düzenleriz” tehdidi olduğunu iddia etti. 

Bakanlık The Economist’in haberini yalanladı!

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İsrail’in Gazze saldırısı nedeniyle 12 Ocak 2009 tarihinde bir genelge yollayarak Filistinlilere destek kapsamında bir dizi etkinlik yapılmasını istedi.

Bakan Çelik, gönderdiği genelgede, “İlk ve ortaöğretim kurumlarında Filistin´de İnsanlık Dramı konulu bir resim ve kompozisyon yarışması düzenlenecek, dereceye girenler ülkemizde ve yurt dışında çeşitli platformlarda sergilenerek kamu oyunda gerekli duyarlılığın sağlanmasına katkıda bulunulacaktır” ifadesini kullanmıştı. Ancak İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy’nin Türk Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçmesi sonrasında yeni bir genelge yayınlanarak, resim ve kompozisyon yarışması iptal edilmişti.

Türk yetkililer nasıl ikna edildi?

The Economist ise söz konusu yarışmaların iptal nedeni ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Dergide, İsrailli yetkililerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk okullarında Filistinli çocuklar için bir dakika saygı duruşunun yapılmasına ilişkin genelgesine kızdığı belirtilerek, İsraillilerin, Türk okullarında düzenlenmesi de öngörülen kompozisyon ve resmi yarışmasının iptal edilmesi için Türk yetkilileri “ikna” ettiği ifade edildi. Dergi, Türk yetkililerin “ikna” edilmesinin sebebi olarak ise “İsrailli yetkililerinin, İsrail okullarında ‘Ermeni soykırımı’nın tartışılacağı bir etkinliği düzenleyerek yanıt vermeye hazırlandığı” iddiasını ortaya koydu.



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