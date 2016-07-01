İsrail'le anlaşmalı ilk Gazze gemisi Lady Leyla yola çıktı

İsrail ile varılan mutabakat sonrasında Türkiye'den Gazze'ye yardım götürecek ilk gemi 'Lady Leyla' bugün yola çıktı.

Yolculuğunun yaklaşık 36 saat sürmesi, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece de Lady Leyla Gemisi'nin Aşdod Limanı'na varması bekleniyor. Dağıtımın ise 4 Temmuz Pazartesi başlaması, en kötü ihtimalle Salı günü yapılması planlanıyor. Yani yardım, bayrama yetişecek.

Gemi Gazze'ye 10 bin oyuncak, 10 bin gıda kolisi, 5 bin ton un, 2 bin ton pirinç, 3 bin ton şeker götürecek.

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan

Mavi Marmara'ya saldırı ilişkileri bitirmişti

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010’da uluslararası sularda İsrail’in düzenlediği ve dokuz Türk’ün öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıdan sonra Ankara-Tel Aviv ilişkileri kopma noktasına gelmişti.

Saldırının ardından Tel Aviv'deki büyükelçisini çeken Türkiye, ilişkilerin normalleşmesi için resmi özür, öldürülenler ve yaralananlar için tazminat ve Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılmasını şart koştu.