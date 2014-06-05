İsrail'in yeni yerleşim planı



İsrail İskân Bakanı Uri Ariel, “yeni inşaatın Filistin'in terörist hükümetine uygun bir Siyonist yanıt” olduğu açıklamasını yaptı.

Ariel, planlanan konutların sadece bir başlangıç olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık bin 500 konutun yapılması planlanıyor. Ancak inşaatların başlaması için önce hükümet onayı gerekiyor.

Filistin ABD'den destek istedi

Filistin'in başmüzakerecisi Saib Erekat, yeni yerleşim yeri açıklamasının İsrail'in olayları tırmandırmaya yönelik büyük bir adım attığının açık bir sinyali olduğunu söyledi.

Filistinliler Washington'dan İsrail'in kararına yönelik adım atmasını talep etti.

Abbas'ın danışmanlarından Nimr Hammad, “Amerikan yönetiminin İsrail hükümetinin yaptığına yönelik ciddi adımlar atmasının zamanıdır” dedi.

Hammad, “Başbakan Netanyahu'nın bir yalancı olduğunu ve iki devletli çözümle ilgilenmediğini kanıtlayan bu kararı sert bir şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD ve AB, İsrail'in 'terör hükümeti' olarak nitelendirdiği Filistin birlik hükümetiyle işbirliği yapılacağını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Lübnan ziyareti sırasında ABD'nin kararını savundu. Kerry, bunun ABD ve AB'nin Hamas şiddetten vazgeçip İsrail’i ve geçmiş barış anlaşmalarını tanıyana kadar bu İslami hareket ile çalışmama politikasıyla çelişmediğini kaydetti.