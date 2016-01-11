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Dünya

İsrail'in yeni İçişleri Bakanı belli oldu; tacizle suçlanan Şalom'un yerine rüşvet aldığı için hapis yatan Deri geldi

Arye Deri, 1988-1993 yılları arasında da aynı görevi yürütmüştü

11 Ocak 2016 01:37

Taciz suçlamaları nedeniyle İsrail İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Silvan Şalom'un yerine Arye Deri'nin atandığı açıklandı. 1988-1993 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı yapan Deri, rüşvet almaktan suçlu bulunduğu için 2 yıl cezaevinde kalmıştı.

Radikal'de yer alan habere göre, cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa eden İsrail İçişleri Bakanı Silvan Şalom’un yerine daha önce rüşvet almaktan hapis yatan Arye Deri’nin atandığı bildirildi. 

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki beş ortaklı koalisyonun üyelerinden muhafazakar Şas Partisi'nin lideri Deri’nin ataması Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Buna göre 1988-1993 yılları arasında İsrail içişleri Bakanlığı görevini yürüten Deri yeniden bu göreve getirilmiş oldu. Deri daha önce 155 bin dolar rüşvet almaktan suçlu bulunarak üç yıl hapse mahkum edilmişti. Deri, cezasının üçte ikisini yattıktan sonra iyi halden dolayı 2002 yılında serbest kalmıştı. 

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