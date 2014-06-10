İsrail’in yeni cumhurbaşkanı Rivlin



İsrail'de cumhurbaşkanlığı için kıran kırana geçen oylamadan, iktidardaki Likud partisinin adayı Reuven Rivlin galip çıktı. 74 yaşındaki politikacı mecliste yapılan ikinci tur oylamada 120 milletvekilinden 63'ünün oyunu alarak, 53 oy alan rakibi Meir Şetrit'i geride bıraktı. Böylece İsrail'in onuncu cumhurbaşkanı olarak seçilen Rivlin oylama sonrasında yaptığı açıklamada tüm İsraillilerin cumhurbaşkanı olacağı mesajını verdi.

Ülkedeki tüm halk gruplarının birliği için çalışacağı sözünü veren Rivlin, “Yahudiler, Araplar, Dürzîler, dindarlar ve dindar olmayanlar… Hepsinin Cumhurbaşkanı olacağım” diye konuştu.

Nobel Barış ödülü sahibi 90 yaşındaki Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in görev süresi temmuz ayı sonunda doluyor. Rivlin, Peres'den farklı olarak Filistin ile iki devletli bir çözüme karşıtlığıyla biliniyor. Daha önce iki kez meclis başkanlığı görevinde bulunan Rivlin, iki devletli çözümden ziyade, gelecekte kurulacak büyük bir devlette Filistinli ve İsraillilerin eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yaşamasını savunuyor.

İsrail'de sembolik önem taşıyan cumhurbaşkanının en önemli görevleri hükümlülerin affı ve hükümet kurma yetkisinin verilmesi.