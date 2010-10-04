İsrail'in ünlü fili Gaziantep'e geliyor

T24 - Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkilerde ciddi kriz sürerken, iki ülkenin hayvanat bahçeleri arasında ilginç bir işbirliği örneği yaşanıyor. İsrail'deki hayvanat bahçelerinden aralarında suni dölleme ile doğan Gabi adlı fil dahil, çok sayıda hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderiliyor.







Ankara-Tel Aviv arasında tarihin en derin krizlerinden biri yaşanırken, İsrail, Türkiye’ye hayvanlardan oluşan bir "filo" gönderiyor.



Kudüs’teki “İncil Hayvanat Bahçesi” ve Ramat Gan şehrindeki "Ramat Gan Safari" hayvanat bahçelerinden Gaziantep'e gönderilen hayvanlar arasında 3 fil, çok sayıda zebra ve lemur ile bir hipopotam bulunuyor.



Jerusalem Post gazetesi, internet sitesinden yayımladığı haberi, "Gazze filosu"na gönderme yaparak, "İsrail yardım gemileri, Türkiye’ye dört bacaklı hayvanları taşıyor" başlığıyla verdi. Gazete, bu sevkiyatın, iki ülke ilişkilerini yatıştırmayı ve aynı zamanda söz konusu hayvanları yok olmaktan kurtarmayı amaçladığını belirtti.

Barış elçisi "Gabi"



Türkiye'ye gönderilen hayvanlar arasında 2005 yılında suni döllenme yoluyla dünyaya gelen "Gabi" isimli fil de bulunuyor. Suni döllenme sonucu dünyaya gelen "Gabi"nin doğumu İsrail’de internetten canlı olarak yayınlanmıştı. Gabi o tarihten sonra Kudüs’teki hayvanat bahçesinin en popüler hayvanlarından biri haline gelmişti.



Gabi’nin Türkiye’ye doğru yola çıkarılmadan önce, içinde nakledileceği özel kafese alışması için uzmanlar tarafından son üç aydır eğitildiği öğrenildi.



"İncil Hayvanat Bahçesi" yetkililerinden Şumulik Yedvad, Gabi’den ayrılmanın ne kadar zor olduğunu anlatırken, “Olgunlaşıyor ve onun için farklı bir yer bulmamız gerekiyordu” diye konuştu.



Yedvad, "Gideceği yerde ona iyi bakacaklarını, sevileceğini biliyoruz” ifadesini kullanırken, Jerusalem Post gazetesi, Türkiye’ye gönderilecek üç filin Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin ilk filleri olacağını belirtti.



İsrailli hayvanat bahçesi yetkilisi, söz konusu işbirliğinin siyasi bir anlam taşımadığını da sözlerine ekledi.



Yedvad, “Basit bir değerlendirme ile bu, Türkiye’ye yeni bir filo olarak algılanabilir ancak biz hükümetler arası değil, hayvanat bahçeleri arası bir iş yapıyoruz. Ne güzel ki herkes, hayvanların iyiliği için çalışıyor ve siyaset bir önem taşımıyor” dedi.







