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Dünya

İsrail, Suriye saldırısına 'yorum yok' dedi!

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail uçaklarının Suriye'deki bazı hedefleri vurduğuna ilişkin yorum yapmaktan uzak durdu

31 Ocak 2013 21:43

İsrail, Suriye'ye yapılan hava saldırısıyla ilgili sessizliğini sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor, "Yapabileceğim tek açıklama 'yorum yok' demektir'' dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor, İsrail uçaklarının Suriye'deki bazı hedefleri vurduğuna ilişkin iddialarla ilgili olarak, ''Bu konuda korkarım yapabileceğim tek açıklama 'yorum yok' demektir'' açıklamasında bulundu.

Palmor, uluslararası basında büyük yankı uyandıran haber hakkında Bakanlık olarak herhangi resmi bir açıklamada bulunmayacaklarını belirtti. Palmor, ''Bu konuda korkarım yapabileceğim tek açıklama 'yorum yok' demektir'' diye konuştu.

İsrail Savunma Kuvvetleri de, saldırı haberi hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.


Kimyasal silah korkusu

 

Geçen hafta, Suriye'den kaynaklanan kimyasal silah tehdidinin belirlenmesi halinde müdahale edileceği uyarılarında bulunan İsrail, daha önce Gazze sınırına yakın şehirlere yerleştirdiği Demir Kubbe (Iron Dome) füze bataryalarının bir kısmını 4 gün önce, ülkenin kuzeyindeki Hayfa şehrinin yakınlarına taşımıştı.

40 kilometre menzile sahip füzelere karşı etkin savunma sistemi olarak bilinen Demir Kubbe'nin, kuzeye kaydırılmasının, İsrail'in muhtemel bir saldırısının ardından, misilleme olarak Lübnan'daki Hizbullah'tan gelecek roket saldırısı için ön hazırlık olarak yorumlanmıştı.

 

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