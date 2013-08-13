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Dünya

İsrail’in Sina’daki saldırısına misilleme geldi

Geçen hafta Sina Yarımadası’nda operasyon düzenleyen İsrail’e roketli misilleme düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

13 Ağustos 2013 11:31

“Mücahit Şura Konseyi-Mescidi Aksa'nın Koruyucuları” örgütü, Sina Yarımadası’nda geçen hafta İsrail’in insansız hava aracı tarafından dört üyelerinin öldürülmesi üzerine misilleme yaptıklarını açıkladı. Saldırının ardından Sina'da üç farklı noktada başka saldırılar gerçekleştiği iddia edildi.

Sina Yarımadası’nda geçtiğimiz hafta Cuma günü düzenlenen ve dört militanın ölmesiyle sonuçlanan operasyonun ardından, İsrail’e roket saldırısı düzenlendi.

“Mücahit Şura Konseyi-Mescidi Aksa'nın Koruyucuları” örgütü, Eliat kentine düzenlenen roketli saldırıyı üstlendi. Örgüt, saldırının, "İsrail'e ait insansız hava araçlarının Sina Yarımadası'na düzenlediği bombardımanda 4 üyelerinin öldürülmesine" cevap olduğunu ileri sürdü.

 

‘Grad tipi füze kullanıldı’

 

Saldırı, TSİ 02.00 sularında gerçekleşti. İsrail'de yayın yapan Kanal 2 televizyonu, Eliat kentine 3 roket atıldığını duyurdu. İsrail'in "Demir Kubbe" (Iron Dome) savunma sisteminin saldırıya uğradığını aktaran kanal, roketlerin yerleşim alanlarının dışına düşmesi sebebiyle olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti. Saldırının ardından kentte uyarı sirenlerinin çalındığı belirtildi.

İnternet sitesinden yazılı açıklama yapan örgüt, İsrail'in güneyindeki Eliat kentine düzenlenen roketli saldırıyı üstlendi ve bunun Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 4 üyelerinin öldürülmesine cevap niteliğinde olduğunu ifade etti. Açıklamada ayrıca, gece geç saatlerde fırlatılan füzenin "grad" tipi olduğu kaydedildi.
“Mücahit Şura Konseyi-Mescidi Aksa'nın Koruyucuları” örgütü, 19 Haziran 2012'de İsrail-Mısır sınırındaki bir noktayı hedef alan, biri İsrail vatandaşı 3 kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının sorumluluğunu da üstlenmişti.

 

İsrail iddiaları reddetmişti

 

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Pazar günü yaptığı açıklamada, ‘İsrail-Mısır barış anlaşmasına zarar verecek dedikodu ve söylentilere yer vermeyeceklerini’ ifade etmiş ve İsrail’e ait insansız hava arasının Mısır sınırı ötesinde dört militanın öldürülmesinde rol almadığını ima etmişti.

 

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