İsrail, Mısır’da hava saldırısı düzenledi; 5 kişi öldü

İsrail'in Mısır'ın Sina Yarımadası'na yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Mısırlı yetkililer, İsrail insansız araçlarınca Sina Yarımadası'na düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Ölenlerin silahlı militan olmasından şüphelenildiğini belirten Mısırlı yetkililer, saldırıda gruba ait bir füze rampasının da vurulduğunu açıkladı.

Mısır ordusuyla ortak operasyon

Son 3 günde Sina'da bulunan El-Ariş ve Refah kentleri yakınlarında Mısır ordusu ile İsrail Hava Kuvvetlerinin düzenlediği ortak saldırılarda 33 militanın öldürülürken silahlı gruplarla Mısır ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise 16 Mısır askeri hayatını kaybetti. Mısır ordusu, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırıldığı 3 Temmuz'dan bu yana Sina Yarımadası'nda helikopter destekli operasyonlar yürütüyor.

Sina bölgesindeki militanların 70 kilometre menzilli füzelere sahip olduğu ve İsrail'in Eilat Havalimanı'na saldırabileceğini iddia eden İsrail yönetimi, dün akşam Eilat Havaalanı'nı, güvenlik gerekçesiyle 2 saat süre ile kapatmıştı.