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Politika

'İsrail'in Kudüs politikası deliliktir'

Kudüs'ü birleşik başkenti olarak değerlendiren İsrail'in bu politikasını "delilik" olarak tanımladı.

27 Mart 2010 02:00

T24 - Kudüs'ü birleşik başkenti olarak değerlendiren İsrail'in bu politikasını "delilik" olarak tanımladı.

Arap Birliği zirvesi için Libya'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ü birleşik başkenti olarak değerlendiren İsrail'in bu politikasını "delilik" olarak tanımladı.

Libya'nın Sirte kentinde gerçekleştirilen 32'nci Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Başbakan Erdoğan, İsrail'in tüm Kudüs topraklarını birleşik başkenti olarak değerlendirmesinin "delilik" olduğunu söyledi. AFP haber ajansının bildirdiğine göre Erdoğan zirvede, "Kudüs bütün Müslümanların gözbebeğidir. İsrail'in Kudüs'teki veya Müslüman yerleşim yerlerindeki ihlallerini hiçbir şekilde kabul edemeyiz" dedi...


 

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