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Dünya

'İsrail'in İran'a saldırmak için birkaç günü kaldı'

ABD'nin eski BM Temsilcisi John Bolton, "İsrail İran'ı durdurmak istiyorsa, saldırmak için sadece birkaç günü var" dedi.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD'nin eski BM temsilcisi John Bolton, "İsrail İran'ın nükleer programını durdurmak istiyorsa, saldırmak için birkaç günü var" dedi.


Huffington Post'da Curtis M. Wong imzası ile çıkan haberde, Bolton'ın birkaç gün sonra böyle bir saldırının çok riskli olacağını söylediği bildirildi.


NTV'nin haberine göre, 21 Ağustos'ta İran'ın ilk nükleer enerji reaktörünün çalışmaya başlayacağını söyleyen Bolton, "Bu tarihten sonra gerçekleşecek bir bir saldırı radyasyon yayılmasına ve İranlı sivillerin zarar görmesine neden olabilir" dedi.


Daha sonra İsrail Radyosu'na yaptığı bir açıklamada ise Bolton, İsrail'in artık sadece 3 günü kaldığını söyledi.


Fox Business kanalına yaptığı bir başka açıklamada Bolton şunları kaydetti:


"O reaktöre bir kere uranyum girdi mi, artık böyle bir saldırı yapmak radyasyon yaymak anlamına gelecektir. Buna hiç şüphe yok. Yani İsrail Buşehr santraline karşı bir şey yapacaksa, önümüzdeki birkaç gün içerisinde harekete geçmek zorunda."


BU İRAN İÇİN BÜYÜK ZAFER OLACAK

Bolton Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada ise, "Bu santralin açılması İran için büyük bir zafer olacak" dedi.

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