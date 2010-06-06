'İsrail'in gerçekle yüzleşecek özgüveni yok'

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in yardım gemisine saldırısının bir suç olduğunu ve uluslararası bağımsız bir komisyon kurulması konusunda ısrarcı olduklarını belirterek, "Eğer İsrail bunu reddediyorsa bu onların suçluluğunun bir başka kanıtıdır. Demek ki gerçeklerle yüzleşecek özgüvenleri yok" dedi.





Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gidecek yeni bir gemide bulunmak istediği yönündeki haberleri de yalanladı.





Bakan Davutoğlu, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Yürütme Kurulu toplantısı için bulunduğu Cidde'de, telefonla CNN'den Fareed Zakaria'nın İsrail'in son gemi saldırısına ilişkin sorularını yanıtladı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netehyahu'nun uluslararası bağımsız bir araştırma komisyonu kurulması talebini reddettiğinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, ilk olarak ne olduğunun çok iyi anlaşılması gerektiğini ifade ederek, İsrail'in, uluslararası sularda, İsrail'den 72 mil açıkta, sivil bir gemiye saldırdığını söyledi. Davutoğlu, uluslararası hukuka göre bunun bir suç olduğunu ve 9 sivilin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Soru şu: Bundan kim sorumlu?" diye sordu.





Halen Somali'deki korsanlık olaylarıyla mücadele edildiğini hatırlatan Davutoğlu, "Şimdi bunun ayrımını nasıl yapacağız?" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye'nin uluslararası bağımsız bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiğini hatırlatarak, "Bu talebimizde ısrarlıyız" dedi.





Bu sorun nedeniyle Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini tümüyle kesmesinin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Davutoğlu, "Bu İsrail'in tepkisine bağlı" yanıtını verdi. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargonun bir nedeninin İsrailli asker Gilad Şalid'in tutukluluğu olduğunu anımsatan Davutoğlu, Türkiye'nin de bu nedene saygı duyduğunu, şimdi de aynı saygıyı İsrail'den beklediğini kaydetti.







'Sovyetler Birliği hiçbir vatandaşımızı öldürmedi'







Bakan Davutoğlu, bu konunun Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bu konu çok önemli, çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez vatandaşlarımız başka bir ülke tarafından hedef alınarak ve bilinçli bir şekilde saldırıya uğradı. Soğuk Savaş döneminde NATO üyesi olarak Sovyetler Birliği ile zor zamanlar yaşadık. Ancak Sovyetler Birliği hiçbir vatandaşımızı öldürmedi."





Yardım götüren sivil toplum kuruluşunun terörist bir grup olmadığını söyleyen Davutoğlu, bu konuyu bütün uluslararası platformlarda takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.







ABD'nin yaklaşımı







Ölenlerden Furkan Doğan'ın ABD vatandaşı olduğu hatırlatılarak, ABD'nin konuya yaklaşımından memnun olup olmadığının sorulmasına karşılık Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Doğan'ın çifte vatandaş olduğunu anımsattı ve bu nedenle ABD yönetiminin de bu konuda bazı sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Davutoğlu, "Şimdiye kadar bu kriz karşısında daha pro-aktif bir tutum sergilenmesini beklerdik. ABD ile iyi bir işbirliğimiz var. Clinton ile yararlı bir görüşmem oldu, Sayın Obama başbakanımızı aradı. Özellikle vatandaşlarımızın serbest bırakılması hususundaki destekleri için çok müteşekkiriz. Ancak maalesef, ABD'nin Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında hayır oyu kullanmasından dolayı çok hayal kırıklığına uğradık. Tabi ki müttefik ABD'den tam destek bekliyoruz" dedi.







'Bir müzakere şanısını daha yok ettiler'







Bakan Davutoğlu, İsrail'in gemi saldırısı olmaması durumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile Washington'da bir araya geleceğini, randevunun bile kesinleştiğini belirterek, "Netehyahu ile detayları görüşmek için Washington'a gidiyordum. Ancak Pazartesi bu sivil gemiye saldırdılar ve ben fikrimi değiştirdim. Böylelikle bir müzakere şansını daha yok ettiler" dedi.





İsrail makamlarının yardım kuruluşu İHH'nin terörist bir grup ile bağlantısı olduğu yönünde iddialarda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Davutoğlu, konvoyda Nobel ödülü almış birinin, Avrupa'dan parlamenterlerin ve çok sayıda basın mensubunun bulunduğunu, merak eden varsa grubun listesine bakabileceğini söyledi. Davutoğlu, şöyle konuştu:





"Eğer birisi gemide bir terörist olduğunu iddia ediyorsa, ismini bize versinler ve biz de konuyu takip edelim. Ama eğer terörist yoksa ve o insanlar tümüyle sivilse İsrail bundan sorumlu olmalıdır. Herhangi bir yolcu hakkında bir suçlama varsa, gelin bizimle paylaşın. Eğer bir terörist varsa araştırmaya biz hazırız, ama eğer terörist yoksa o zaman İsrail'e 'Onları neden öldürdün' diye sorulmalı."

