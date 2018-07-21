İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sürüyor; ölü sayısı 4'e yükseldi, BM'den açıklama geldi

İsrail ordusu, Gazze’ye savaş uçakları, tank ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas uluslararası topluma İsrail saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler'den de "Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa girmek için kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı" açıklaması yapıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İsrail ordu sözcülüğünden sözcülüğünden bir yetkili, Gazze sınırındaki İsrail askerlerine ateş açıldığını öne sürerek, buna karşılık ordunun Gazze’ye saldırı başlattığını söyledi.

Ordu yetkilisi, İsrail savaş jetlerinin Gazze üzerinde uçmaya devam ettiğini belirtirken, operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Öte yandan ordudan yapılan yazılı açıklamada da jetler ve tanklarla Hamas’a ait olduğu öne sürülen askeri noktalara geniş çaplı saldırı başlatıldığı belirtildi.

Ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze’de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu Genelkurmay Karargahı’nda

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze’deki durumu ele almak üzere başkent Tel Aviv’deki Genelkurmay karargahına geçti.

Söz konusu toplantıya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Abbas'tan çağrı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında yükselen gerilime işaret ederek, uluslararası topluma savaşı durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.



Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abbas’ın Gazze sınırında gerilimin tırmanışa geçtiği uyarısında bulunduğu ve uluslararası topluma durumun daha da kötüleşmesinin engellenmesi için acil müdahale çağrısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Abbas’ın gerilimin tırmanmasını engellemesi için bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişime geçtiği bilgisine yer verildi.

Haaretz'e göre de İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov son durumu görüştü.

BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, "Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa girmek için kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı." ifadesini kullandı.



Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gaza" ve "Palestinians" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki herkesin eşikten (savaşın eşiği) geri adım atması gerekiyor. Gelecek hafta değil. Yarın değil. Hemen şimdi! Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sayı 4' yükseldi

İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

Açıklamada, ayrıca İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 120 Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

3'ü Kassam Tugayları mensubu

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden 3 kişinin Kassam Tugayları mensubu olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusu jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde 8 hedefi vurdu." ifadelerine yer verilmişti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybetti.