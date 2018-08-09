İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları 'bir hamile kadınla 18 aylık bebeğini öldürdü'

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında, aralarında hamile bir kadınla 18 aylık bebeğinin bulunduğu üç Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, hava saldırılarının Hamas'ın Çarşamba günü düzenlediği roket saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini duyurdu.

Yerel medya, İsrail'de birkaç kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gazze'nin merkezindeki El Caferavi bölgesinde Enas Hammaş adlı 23 yaşındaki hamile bir kadınla, bir-buçuk yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Saldırıda, Hammaş'ın kocası da yaralandı.

Hava saldırılarında bir Hamas militanıyla en az 12 kişinin daha yaralandığı açıklandı.

İsrail Ordusu'nun açıklamasında, operasyonun Çarşamba günü Gazze'de bir askeri araca saldırılması üzerine başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, buna tank ateşiyle karşılık verilmesinden sonra İsrail topraklarına gece onlarca roket fırlatıldı.

Hamas'ın askeri kanadı, roket saldırılarını doğruladı. Hafta başında İsrail'in Gazze'nin kuzeyini hedef alan topçu saldırısında iki Hamas militanı ölmüştü.

İsrail ordusunun Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre savaş uçakları aralarında silah üretilen ve depolanan bir yerin de olduğu 140 noktayı hedef aldı.

Açıklamada, Hamas'ın İsrail'e 150 kadar roket fırlattığı, Sderot kentinde evlerin ve araçların hasar gördüğü belirtildi.

Son dört ayda İsrail'in saldırıları sonucu 160'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin çoğu, Filistinli mültecilerin İsrail işgali altındaki topraklara dönme hakkı için her hafta düzenlediği gösterilerde hayatını kaybetti.

İnsan hakları grupları bu gösterilerde İsrail'i aşırı güç kullanmakla suçluyor. İsrail meşru müdafa yaptığını ve militanların İsrail'e sızmasını önlemek için ateş açtığını söylüyor.

Aynı dönemde, bir İsrail askeri öldü. Filistinlilerin balonlar ve uçurtmalara iliştirdiği yangın bombaları İsrail'in güneyinde yüzlerce yangına neden oldu, 3000 hekrarlık ormanlık alan yandı.