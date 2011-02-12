İsrail’in eski Mısır Büyükelçisi: Şimdi başımız büyük dertte

T24 - İsrail’in eski Mısır Büyükelçilerinden Zvi Mazel, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in istifasının ardından, İsrail’in endişelenmesi için pek çok nedenin bulunduğunu belirterek, "İsrail’in başı dertte" dedi.



Mazel, Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada, "Bitti, Mısır artık (bölgede) bir süper güç değil" deyip, Türkiye ve İran’ın yol alırken, Mısır’ın bölgedeki konumunu tümüyle kaybettiğini ifade etti.



Mübarek’in olduğu dönemde İsrail’in bölge ile ilişkilerinde herhangi bir boşluk olmadığını kaydeden Zvi Mazel, "Şimdi başımız büyük dertte" diye konuştu.



İsrail’in endişelerine de değinen Mazel, endişelenmek için pek çok neden bulunduğunu, stratejik açıdan İsrail’in şimdi düşmanca bir durumla karşı karşı olduğunu ve pragmatik, ılımlı bir devleti idare edecek kimsenin kalmadığını belirtti.



Mazel, bundan sonraki aşamada Mısır’da parlamentonun dağıtılıp, yeni seçimlere gidileceğini, doğal olarak muhalefetin de bu seçimlere katılmak isteyeceğini ve "Müslüman Kardeşler’in de elbette harekete geçeceğini" ifade etti.



Mısır’da yeni hükümetin kurulmasının zaman alacağını kaydeden Zvi Mazel’e göre, Mısır’da yeni bir rejimin işbaşına gelmesi bir ile 3 yıl arasında bir süre alabilecek.



Mısır’da askeri yönetimin anlamına da değinen Mazel, "Bu, tamamen yeni bir dünya...Bilinmeyen bir dünya..." dedi ve askeri bir sürecin, sivil iktidardan bütünüyle farklı olacağını dile getirdi.



İsrail’in eski Mısır Büyükelçisi, ülkesinin önümüzdeki yıllarda Mısır’la ilişkilerinin kaderi konusunda ise bir tahmin yapmanın zor olduğunu söyledi. Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi’nin başına getirilen General Muhammed Hüseyin Tantavi’nin (75) şimdilik "de facto" başkan olduğunu da belirterek, "Tantavi iyi ama stratejik durum, bizim çok bilmediğimiz kuvvetlerden de oluşur. Ordu, çok muhtemelen (İsrail’le) barış anlaşmasını sürdürecek. Ama, bizim şimdi göremediğimiz gelişmeler de olacaktır" dedi.





