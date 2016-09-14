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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Peres felç geçirdi

İsrail'in Nobel Barış Ödüllü eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres hastaneye kaldırıldı. Felç geçirdiği belirtilen Peres'in tedavisinin sürdüğü açıklandı.

14 Eylül 2016 00:54

İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in sözcüsü, 93 yaşındaki Peres'in Tel Aviv yakınlarında bir hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Peres'in bilincinin yerinde, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Bu yılın başında kalp krizi geçiren Şimon Peres'e geçen hafta
kalp pili takılmıştı. Son olarak temmuz ayında kamuoyu karşısına çıkan Peres'in sağlıklı görünmediği yorumları yapılmıştı. Polonya'dan göçtü, cumhurbaşkanı oldu

Peres 1923 yılında Polonya'nın doğusunda bir kereste tüccarının oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1934'te Filistin'e göç etti. Siyasi hayatı boyunca iki kez başbakanlık yaptı. Birçok bakanlık görevi üstlendi. 2007 – 2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

Nobel Barış Ödülü

Dışişleri Bakanlığı sırasında eski Başbakan İzak Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile 1994 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. İsrail nükleer geliştirme programının babası olarak adını duyurdu.

"Barışı savunmaktan yılmadı"

İlerleyen yaşına rağmen İsrailliler ile Araplar arasında diyalogun gelişmesi için çaba harcadı. Tel Aviv merkezli Peres Barış Merkezi'ni (Peres Center for Peace) kurdu.

Erdoğan ile "One minute krizi"

2009 yılında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerginlik yaşamıştı. "Gazze: Ortadoğu'da Barış" paneline katılan Erdoğan, moderatör David Ignatius'a Peres'e daha uzun süre söz hakkı tanıdığı için tepki gösterdikten sonra salonu terk etmişti. Kamuoyuna Erdoğan'ın moderatöre sarf ettiği ifadeye atfen "One minute krizi" olarak yansıyan gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açan olaylar arasında yer aldı.    

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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